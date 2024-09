Besonderer Hauskauf: Jessica Alba rührt ihren Vater zu Tränen

«Opa, das ist für dich»

Es sei nicht «irgendein Haus» gewesen, sondern «ein besonders sentimentales, denn es war das Haus meiner Grosseltern, in dem mein Vater aufgewachsen war», schreibt sie in ihrem Posting weiter. Nachdem ihr Grossvater gestorben war, wollten die Eltern laut Alba das Haus verkaufen, um die Arztrechnungen der Grossmutter zu bezahlen. «Ich tat so, als würde ich ihnen helfen, es vor dem Verkauf zu renovieren, obwohl ich in Wirklichkeit die ganze Zeit geplant hatte, es für sie zu kaufen», offenbart die 43–Jährige in ihrem Posting. Sie spüre noch immer viele Gefühle, «nachdem ich dieses grosse Geheimnis für mich behalten habe, meine Eltern überrascht habe und dann viele, viele Monate daran gearbeitet habe, das Haus perfekt zu machen. Ich kann nicht glauben, dass das wirklich passiert ist. Opa, das hier ist für dich – wir lieben und vermissen dich mehr, als du ahnst.»