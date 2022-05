Besonderer Look: Anna Nicole Smiths Tochter ehrt Janet Jackson

Dannielynn Birkhead hatte an diesem Abend sogar die Ehre, ihr Idol zu treffen. «Dannielynn traf Janet Jackson auf der Barnstable-Brown-Gala, während sie Janets Outfit trug, das sie 2003 auf der gleichen Party trug», schrieb Vater Larry Birkhead stolz zu einem Foto auf Instagram, auf dem er gemeinsam mit Jackson und seiner Tochter in die Kamera lächelt. «Janet war so liebenswürdig und machte Dannielynn in ihrem Outfit Komplimente.» Die Sängerin habe seine Tochter sehr glücklich gemacht.