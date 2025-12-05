Besonderer Moment: Was König Charles zu Motsi Mabuse sagte

Der König zu Motsi Mabuse: «Wir sehen uns nicht oft genug»

Doch der eigentliche Höhepunkt des Abends spielte sich abseits der Kameras ab. Im Gespräch mit König Charles fiel ein Satz, der die Tanzlehrerin besonders berührte. «Wir sehen uns nicht oft genug», habe der Monarch ihr gesagt, verriet Motsi der «Bild»–Zeitung. Im Interview mit RTL schwärmte Mabuse anschliessend ebenfalls von dem Abend: «Das war super aufregend. Das war grandios. Es war schön. Also wunderschön geschmückt und sehr interessante Gespräche.»