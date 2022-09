Distanz der beiden Familien, um nicht vom Begräbnis abzulenken?

Später fand der Aussegnungsgottesdienst in der St.-George's-Kapelle in Windsor statt. Prinz William, Prinzessin Kate und deren Kinder, Prinz George (9) und Prinzessin Charlotte (7), warteten dabei am Kopfende der vorderen Kirchenbank, um Harry und Meghan vorbeizulassen, bevor sie ihre eigenen Plätze einnahmen. Auch in diesem Moment gab es keine Berührungen oder ein Nicken. Der britische «Guardian» geht davon aus, dass dieses Verhalten dazu diente, nicht von dem Staatsbegräbnis abzulenken.