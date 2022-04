Best Brand Awards: Feiern fast wie in guten alten Vor-Corona-Zeiten

Für den grössten Lacher bei diesem Talk sorgte allerdings eher unfreiwillig die Moderatorin. Schweinsteiger erzählte von der Zusammenarbeit mit einem Bekleidungsunternehmen. «Am Wochenende hat es [das Outfit, Red.] den Bierduschen-Test gut überstanden», freute er sich in Anspielung auf die Feier nach dem vorzeitigen Bundesliga-Sieg des FC Bayern. Den hatte die Hamburgerin Zervakis offenbar nicht auf dem Schirm und sagte: «Wie muss ich mir das vorstellen? Es sind Bilder erzeugt worden, deswegen würde ich da ganz gern nochmal genauer nachfragen: Beide zusammen unter der Bierdusche?» Ein fast kollektiver «Nein!»-Aufschrei des amüsierten Publikums ging durch den Saal. Schweinsteiger lachte und löste die Situation charmant auf: «Am Wochenende war ein unwichtiges Spiel in der Allianz Arena...» Danach half wohl nur noch ein Drink: «Darauf müssen wir jetzt mal einen Ouzo trinken. Sorry, Balkan-Girls have to drink now», sagte Zervakis und stiess mit ihren Podiumsgästen an - eine nette Überleitung zur Preisvergabe «Best Brand Food & Beverages».