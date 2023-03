Zu Beginn der Veranstaltung warb Florian Haller, CEO Serviceplan Group, für «Lebensfreude, Optimismus und den Mut zur Zukunft». Danach veranschaulichte Keynotespeaker Sebastian Steudtner (37), was er unter Mut versteht. Der Big-Wave-Surfer aus Nürnberg erzählte, wie er es vom ersten Bodyboard als Neunjähriger im Familienurlaub in der Bretagne gegen alle Widerstände bis zu seinem ganz grossen Erfolg am 29. Oktober 2020 geschafft hat. An diesem Tag bezwang er mit seinem Board die 26,21 Meter hohe Welle im Meer vor Nazaré, Portugal. «Ich war von Tag eins an ein Pionier. Keiner aus Deutschland ist vor mir Profi-Big-Wave-Surfer geworden», sagte er. Für ihn habe es keine Vorbilder oder Infrastruktur wie beispielsweise in der Formel 1 oder im Fussball gegeben. «Ich habe es geschafft, der mit Abstand erfolgreichste Big-Wave-Surfer aller Zeiten zu werden und die Sportart zu verändern», fasst der Weltrekordhalter zusammen. Derzeit arbeitet er an der nächsten grossen Welle; die Erkenntnisse aus seiner Forschung an Meer, Wellen und Material stellt er aber längst auch in den Dienst des Umweltschutzes.