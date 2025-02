Best Brands Awards 2025: Eine Party zwischen Warnung und Werbung

An diese Brands gehen die Marken–Oscars

Zwischen Werbeclip und Werbeclip durften in der anschliessenden Preisverleihung die Gewinnerinnen und Gewinner der Best Brands Awards ihre Trophäen auf der Bühne abholen. Ausgezeichnet wurde in der Kategorie «Best Employer Brand» die BMW Group, der Preis in der Kategorie «Best Brand GenZ Food & Beverages» ging an ESN – Elite Sports Nutrition. Das Schweizer Familienunternehmen Patek Philippe belegte den ersten Platz in der Kategorie «Best Luxury Brand» und der Preis für die «Best Brand Overall» ging wie bereits 2024 an die Traditionsmarke Nivea.