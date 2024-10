Bestätigt: Bill Kaulitz und Marc Eggers sind ein Paar

Bill Kaulitz feiert sein Glück im Beruf und in der Liebe

Ohneeinander ging es aber offenbar auch nicht, wie Fotos und ein RTL–Video vom gemeinsamen Wiesn–Besuch in diesem Jahr zeigten. Und so fast Bill Kaulitz in einer Instagram–Story seinen aktuellen Gemütszustand wie folgt zusammen: «Ich dachte immer, ich kann das nicht alles haben. Wenn es beruflich so gut läuft, wäre es unverschämt, wenn es privat auch so gut läuft. Aber jetzt, dieses Jahr habe ich das Gefühl, vielleicht kann ich doch alles haben.»