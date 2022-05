Bestätigt: Das sind die Teilnehmer von «Das Sommerhaus der Stars»

Die TV-Show «Das Sommerhaus der Stars» geht in eine neue Runde. Der Sender RTL hat nun verkündet, welche acht Promipaare in die WG in Bocholt ziehen. In der siebten Staffel kämpfen demnach um das Preisgeld von 50.000 Euro und den Titel «Das Promipaar 2022» unter anderem Ex-Dschungelcamp-Kandidatin Kader Loth (49) und ihr Mann Ismet Atli (51) sowie Ex-Fussballprofi Mario Basler (53) und Doris Büld (52).