Bestätigt! Frank-Walter Steinmeier besucht König Charles im Dezember

Es ist das erste Mal seit bereits 27 Jahren, dass ein deutscher Bundespräsident mit den höchsten protokollarischen Ehren im Vereinigten Königreich empfangen wird. Der letzte offizielle Staatsbesuch dieser Art fand im Dezember 1998 statt, als Roman Herzog (1934–2017) auf Einladung von Queen Elizabeth II. (1926–2022) nach London reiste. Die königliche Geste kommt zu einer Zeit, in der beide Länder ihre Partnerschaft nach dem Brexit von 2020 neu justieren und vertiefen wollen. Der Staatsbesuch dürfte wichtige Impulse für die bilateralen Beziehungen setzen.