Bestätigt: Stefan Mross bleibt Moderator von «Immer wieder sonntags»

Mross selbst hat sich nach einer längeren Social-Media-Pause zwischenzeitlich auch bei Facebook zurückgemeldet. An seine Fans gerichtet schrieb er bereits am Dienstag: «Nach all den turbulenten Wochen in der vergangenen Zeit, habe ich mich bewusst aus der medialen Welt ausgeklinkt. Bitte vergesst nicht, dass ich jeden Tag an Euch gedacht habe...». Nun freue sich der 47-Jährige auf die Rückkehr zu «Immer wieder sonntags», die er selbst auch bestätigte. «Wir starten alle zusammen am 07.05.2023 in eine unglaubliche tolle Saison!», so Mross.