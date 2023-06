Zu dem Foto auf Instagram schreibt Watts schlicht: «Erwischt!» zu Emojis wie einer Taube und eines schwarzen Herzens. Unter dem überraschenden Post gratulieren zahlreiche Stars aus der A-Liga Hollywoods. Gwyneth Paltrow (50) schreibt: «Yipeeeeeee!!!! Schicke so viel Liebe!!», Michelle Pfeiffer (65): «Oh wow! Glückwünsch. So glücklich für euch beide». Liv Tyler (45) scheint vor allem überrascht und schreibt schlicht «Wow» zu Herzen guckenden Emojis. Justin Theroux (51) gratuliert in Grossbuchstaben «Glückwünsche an euch!!!!!». Weitere Gratulanten sind Olivia Wilde (39), Miranda Kerr (40), Lisa Rinna (59), Katie Holmes (44), Juliane Moore (62), Kerry Washington (46), Chloe Sevigny (48) und Jennifer Coolidge (61). Auch Watts' Ex Liev Schreiber (55) gratulierte.