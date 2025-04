Beste Laune vor historischer Kulisse: Charles trifft Giorgia Meloni

20. Hochzeitstag

Am Abend werden der König und die Königin ihren 20. Hochzeitstag im Rahmen eines festlichen Staatsbanketts in Rom feiern. Zu diesem Anlass werden zahlreiche führende Persönlichkeiten des italienischen öffentlichen Lebens erwartet. Charles und Camilla heirateten am 9. April 2005 in einer zivilen Zeremonie in der Guildhall in Windsor.