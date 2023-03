Besteht doch noch Hoffnung? «Willow»-Showrunner relativiert Absetzung

Das Einzige, was somit fix feststeht, sei laut Kasdan: «‹Willow› wird in den kommenden zwölf Monaten nicht weitergedreht.» Sogleich enthüllt er in seinem Post, dass die Drehbücher für eine zweite Staffel offenbar schon geschrieben sind und dass dies auch durch die grosse Unterstützung von Disney möglich gewesen sei, auf deren Streamingdienst Disney+ «Willow» Ende des vergangenen Jahres Premiere feierte. Unter Umständen müssen sich die Fans der Fantasy-Heldenreise also nur etwas länger auf neue Folgen gedulden, statt diese komplett abzuschreiben.