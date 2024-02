Bester «GNTM»-Start in 15 Jahren: Erfolgreicher Auftakt für Heidi Klum

Das ist die grosse Veränderung in der 19. «GNTM»–Staffel

In den neuen Folgen gibt es eine grosse Veränderung, die bei den Quoten und in der Show für frischen Wind sorgen soll. Erstmals in der Geschichte der langjährigen Sendung macht sich Heidi Klum nicht nur auf die Suche nach einem weiblichen Topmodel, sondern auch nach einem männlichen. Daher wird es im Finale erstmals zwei Teilnehmende geben, die sich als «Germany‹s next Topmodel» bezeichnen dürfen. Sowohl eine Kandidatin als auch ein Kandidat erhalten jeweils eine Siegprämie in Höhe von 100.000 Euro und kommen auf das Cover der Modezeitschrift «Harper›s Bazaar».