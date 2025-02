Bestsellerautor Jussi Adler-Olsen unheilbar an Krebs erkrankt

Niederschmetternde Diagnose für einen der erfolgreichsten Krimiautoren des Nordens: Der dänische Bestsellerautor Jussi Adler–Olsen (74) ist unheilbar an Knochenmarkkrebs erkrankt. Das gab der 74–Jährige jetzt in einem Interview mit der Zeitung «Politiken» bekannt. «Mir geht es gut. Den Umständen entsprechend», sagte der Schöpfer der erfolgreichen «Carl Mørck»–Reihe. «Also ich werde an dieser Krankheit sterben. Sie ist unheilbar. Bis auf Weiteres jedenfalls.»