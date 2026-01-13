Bestsellerautorin Colleen Hoover macht Krebs-Diagnose öffentlich

In einer Instagram–Story gab Hoover ein Update zu ihrem Gesundheitszustand. «Vorletzter Tag der Bestrahlung», schrieb sie zu einem Selfie, das sie in einem blauen Klinikkittel zeigt. Mit einem Augenzwinkern fügte sie hinzu: «Ich wünschte, ich könnte meine Haare und meinen Gesichtsausdruck auf @Texas.Oncology schieben, aber die waren grossartig. Ich hoffe, ihr braucht sie nie, aber ich kann sie sehr empfehlen.»