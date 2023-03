Besuch auf den Höfen: «Bauer sucht Frau» bekommt zwei Oster-Specials

Rückblick auf 18. Staffel

Am Ostermontag (10. April, 19:05 Uhr) folgt das Special «Bauer sucht Frau - Was ist auf den Höfen los?». Darin wird es ein Wiedersehen mit beliebten Bauern aus der 18. Staffel geben. Es werden «verliebte Paare, neue Freunde und die, die noch immer auf der Suche sind», zu sehen sein. Angekündigt sind bisher Jungbauer Max, Hobbybauer Erik und Viehwirt Theo. Auch soll geklärt werden: «Wer gibt der Liebe vielleicht sogar eine zweite Chance? Und wer will in der Liebe sogar schon den nächsten Schritt wagen?»