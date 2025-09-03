Besuch bei der «Mamma»: Ralf Schumacher wandelt auf Michaels Spuren

Es brach eine Welt zusammen

In dem Restaurant rühmt man sich damit, eine besondere Bindung zu den Ferrari–Piloten zu pflegen. Und zu einem von ihnen hatte die «Mamma» stets eine ausgesprochen gute Beziehung – zu Michael Schumacher. «Wir haben uns sofort verstanden, sodass Michael immer wiederkam», erinnerte sie sich 2023 im Gespräch mit der «Sport Bild». Wenn er vor Ort war, sei er fast täglich zum Essen zu ihr gekommen.