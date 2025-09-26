Besuch bei Jimmy Fallon: Taylor Swift kehrt in Late-Night-Show zurück

«Baby, that's show business for you», kommentierte er die Situation mit einem Satz, den Swift in der Ankündigung ihres neuen Albums regelmässig verwendet. Das Video endete mit drei als Showgirls verkleidete Frauen, von denen eine zu Fallon sagte: «Excuse us, honey.» Als Caption wählte die Show den Satz «Not a lot going on at the moment» – eine Anspielung auf Swifts berühmtes T–Shirt aus dem «22»–Musikvideo von 2013.