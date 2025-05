Besuch beim Militär: Königin Máxima traut sich an die Seilrutsche

Máxima in der Höhe

Auf Instagram veröffentlichte das Königshaus mehrere Bilder des Besuchs, die Königin Máxima in Tarnkleidung und mitten unter den Lehrgangsteilnehmenden zeigen. Mal wirkt sie konzentriert, mal lacht sie – und auch in Aktion wurde sie festgehalten: etwa beim Abseilen von einem Felsen oder beim Ziplining, bei dem sie an einem Seil in luftiger Höhe entlangrutscht.