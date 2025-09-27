Besuch im Vatikan: König Charles und Königin Camilla treffen den Papst

König Charles III. (76) und Königin Camilla (78) werden im Oktober Papst Leo XIV. (70) im Vatikan besuchen. Das berichtet unter anderem die BBC.
Ein vorgesehener offizieller Besuch des Königspaares im Vatikan war im Frühjahr aufgrund des schlechten Gesundheitszustands des Vorgängers von Leo XIV., Papst Franziskus (1936–2025), verschoben worden. Charles und Camilla statteten Franziskus im April aber während ihres Staatsbesuchs in Italien einen kurzen privaten Besuch ab. Das Aufeinandertreffen wurde zu einem der letzten Treffen des verstorbenen Kirchenoberhauptes mit einem hochrangigen Gast. Franziskus verstarb am 21. April.
König Charles und Königin Camilla sprachen Medienberichten zufolge 20 Minuten mit Papst Franziskus. Der Buckingham Palast erklärte anschliessend, wie «zutiefst berührt» die beiden von den «freundlichen Worten» des Papstes zu ihrem Hochzeitstag gewesen seien. Das Königspaar feierte im Frühjahr sein 20. Ehejubiläum in Italien.
Charles hat schon die Vorgänger von Leo XIV. getroffen
Der nun vom Buckingham Palast angekündigte Besuch soll der BBC zufolge die freundschaftlichen Beziehungen zwischen der katholischen Kirche und der Church of England, deren Oberhaupt der König ist, unterstreichen.
Charles hatte zuvor als Thronfolger mehrmals den Vatikan besucht und drei Päpste getroffen. Er wurde 2017 und 2019 von Franziskus und 2009 von Benedikt XVI. (1927–2022) im Vatikan empfangen. Der heutige König traf ausserdem Johannes Paul II. (1920–2005) während dessen Besuchs in Grossbritannien im Jahr 1982 und nahm 2005 an der Beisetzung des Papstes im Vatikan teil.
Im Mai hatte sich König Charles auch mit einer privaten Botschaft an den damals neu gewählten Papst Leo XIV. gewandt und ihm zu seiner Wahl zum 267. Pontifex der katholischen Kirche gratuliert. Wie unter anderem das «Hello»–Magazin berichtete, bestätigte der Buckingham Palast, dass der britische Monarch dem neuen Kirchenoberhaupt seine Glückwünsche übermittelt hat.