Besuch im Vatikan: König Charles und Königin Camilla treffen den Papst

Ein vorgesehener offizieller Besuch des Königspaares im Vatikan war im Frühjahr aufgrund des schlechten Gesundheitszustands des Vorgängers von Leo XIV., Papst Franziskus (1936–2025), verschoben worden. Charles und Camilla statteten Franziskus im April aber während ihres Staatsbesuchs in Italien einen kurzen privaten Besuch ab. Das Aufeinandertreffen wurde zu einem der letzten Treffen des verstorbenen Kirchenoberhauptes mit einem hochrangigen Gast. Franziskus verstarb am 21. April.