Besuch in Birmingham: Prinzessin Kate trägt besondere Stern-Ohrringe

Thema liegt den Royals am Herzen

«Die psychische Gesundheit liegt uns beiden sehr am Herzen», erklärte Kate über sich und ihren Ehemann laut «Birmingham Mail» beim Forum in ihrer Rede. «William und ich sind der Meinung, dass wir als Gesellschaft alles in unserer Macht Stehende tun müssen, um jungen Menschen dabei zu helfen, die emotionalen und sozialen Kompetenzen zu entwickeln, die sie für eine gute psychische Gesundheit benötigen. [...] Wir können uns dafür entscheiden, unsere Gefühlswelt und unser psychisches Wohlbefinden in einem anderen Licht zu sehen, wir können sie normalisieren und als etwas anerkennen, das wir alle als Menschen haben und brauchen.»