Besuch von König Charles III. in Frankreich muss verschoben werden

Der Staatsbesuch von König Charles III. (74) in Paris wird aufgrund von Massenstreiks und der Proteste gegen die Rentenreform verschoben. Das teilte das Büro des französischen Präsidenten Emmanuel Macron (45) Medienberichten zufolge mit. Der 74-Jährige sollte am Sonntag bei seinem ersten Auftritt als britischer Monarch in Frankreich eintreffen, bevor er am Mittwoch nach Deutschland weiterreisen wollte.