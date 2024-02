Besuch von Prinz Harry: William und Charles zeigen ihm kalte Schulter

Beim modernen UK–Remake dieser Geschichte scheint sich der Vater alias König Charles III. (75) hingegen auf die Seite seines älteren Sohnes Prinz William (41) geschlagen zu haben. Über zehn Stunden Flugzeit hatte Prinz Harry auf sich genommen, um seinem Vater nach dessen Krebsdiagnose einen Besuch abzustatten. Jedoch wirkt es so, als habe er statt offenen Armen eher eine kalte Schulter vorgefunden. Britische Medien berichteten jedenfalls, dass das Treffen zwischen Harry und Charles nur eine halbe Stunde bis maximal 45 Minuten gedauert haben soll. Kurz darauf verabschiedete sich das Königspaar dann zum Landsitz in Sandringham – und Prinz Harry zurück in die USA.