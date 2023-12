Beth Ditto gibt Einblick in Auftritt bei der «Helene Fischer Show»

Viel Glitzer und Duette

«Explosionen, Feuer, Glitzer, Perücken, Duette....wir hatten die BESTE Zeit bei der Helene Fischer Show!», schrieb die Band zu einem Clip, in dem Beth Ditto auf der Bühne mit Helene Fischer offenbar den bekannten Song der Band «Heavy Cross» singt. Die Sängerin trägt ein buntes Glitzer–Dress mit blonder Perücke, Fischer setzt auf einen klassischeren ärmellosen Nadelstreifen–Anzug in Dunkelgrau. «Ihr könnt es am 25. Dezember im ZDF sehen! Danke, dass wir dabei sein durften», heisst es weiter im Posting.