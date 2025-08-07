Betrug in 107 Fällen: Ex-Torhüter Eike Immel verurteilt

Der Betrugsprozess gegen den langjährigen Torwart von Borussia Dortmund und Ex–Nationaltorhüter hatte am 7. August in Marburg begonnen. Laut «hessenschau» wurde Immel Betrug in insgesamt 107 Fällen vorgeworfen. In den meisten davon soll er sich demnach von Bekannten Geldbeträge geliehen und diese nicht zurückgezahlt haben. Die Rede sei stets von finanziellen Engpässen gewesen. In allen Fällen sei Immel schuldig gesprochen worden.