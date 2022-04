Betrug via Messenger-App: Wie man ihn erkennt und sich schützt

In zahlreichen Fällen geben sich Kriminelle als direkte Verwandtschaft aus, bevorzugt als Kinder oder Enkel, um sich das Vertrauen des Nachrichtenempfängers zu erschleichen. In den Nachrichten wird in der Regel erklärt, warum die Tochter oder der Sohn eine neue Rufnummer hat, etwa weil das Handy einen Wasserschaden erlitten habe. Zunächst bitten die Betrüger lediglich darum, die neue Nummer zu speichern, ehe sie sich zeitnah erneut melden - diesmal mit der Bitte um die Überweisung von Geld und der Versicherung, es bald zurückzubezahlen. Das passiert jedoch nicht, stellen mehrere Polizeidienststellen in ganz Deutschland fest. Stattdessen ist das Geld futsch.