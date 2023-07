Betrüger vermiesen Collien Ulmen-Fernandes den Mallorca-Urlaub

Moderatorin und Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes (41) ist auf Mallorca Opfer eines Betruges geworden. Das verriet sie in der RTL-Sendung «stern TV am Sonntag». Sie habe eine Finca auf der beliebten spanischen Urlaubsinsel buchen wollen. Doch das vermeintlich seriöse Angebot habe sich als Luftnummer entpuppt, erklärte die gebürtige Hamburgerin. Am Ende stand sie ohne Unterkunft und um einen vierstelligen Geldbetrag ärmer da.