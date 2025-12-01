Bette Midler wird 80: Die «letzte geschmacklose Frau»

Die überdrehte Bette Midler, die sich als «die letzte der wirklich geschmacklosen Frauen» bezeichnet hat, ist eine Figur der Öffentlichkeit. Eine, die (fast) allen gehört. Die andere gehört nur ihrer Familie und sich selbst: die private Bette Midler. Seit 1984 ist Bette Midler mit dem vier Jahre jüngeren deutschstämmigen Performancekünstler und Schauspieler Martin von Haselberg verheiratet. Bereits sechs Wochen nach dem Kennenlernen wurden sie in Las Vegas getraut. Die Ehe hält bis heute, weil sie «getrennte Schlafzimmer» haben, wie Midler mitteilte. «Martin schnarcht fürchterlich» und «genügend guter Schlaf» sei auch für eine gute Ehe wichtig.