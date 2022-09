Sie spielen in «Alles finster» eine Deutsche, die nach Österreich ausgewandert ist. Auch am Set waren überwiegend österreichische Kolleginnen und Kollegen. Wie wurden Sie denn aufgenommen?

Mittendorfer: Wie immer in Österreich: wunderbar! Auch die Kollegen und Kolleginnen waren sehr aufmerksam. Das empfinde ich eigentlich immer so, auch bei meinen anderen Produktionen, denn ich drehe ja viel in Österreich, unter anderem den «Steirerkrimi». Abseits des Sets ist es ebenfalls immer ein Erlebnis. Die Gegend, in der wir diesmal gedreht haben, nennt sich die «Bucklige Welt»; ich bin in der drehfreien Zeit viel mit dem Radl am Neusiedler See unterwegs gewesen und kann nur sagen: Das Burgenland ist herrlich.