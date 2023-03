Bettina Zimmermann und Kai Wiesinger: «Wir haben den gleichen Humor»

So wie der ARD-Sonntag für den Krimi reserviert ist, war der Sendeplatz im ZDF viele Jahre lang für vorhersehbar romantische Dramen vor traumhafter Kulisse in «Rosamunde Pilcher»-Filmen und Co. reserviert. Doch das scheint nicht mehr in Stein gemeisselt zu sein. Bereits im Oktober lief an zwei Sonntagen im Zweiten der Zweiteiler «Unterm Apfelbaum» - ebenfalls eine gute Geschichte mit intelligenten Dialogen. Auch «Familie Anders», eine neue Herzkino-Reihe, kommt ohne Zuckerguss aus.