«Beverly Hills, 90210»-Stars nehmen Abschied von Joe E. Tata

Joe E. Tata war vor allem aus TV-Serien bekannt

Joe E. Tata startete seine Schauspielkarriere bereits 1960 mit einem Gastauftritt in der Krimiserie «Peter Gunn». In den folgenden Jahren konzentrierte er sich hauptsächlich auf Fernsehserien, darunter «Kobra, übernehmen Sie», «Detektiv Rockford - Anruf genügt» oder «Das A-Team». Erst seine Rolle in der Erfolgsserie «Beverly Hills, 90210» machte ihn in den 1990er Jahren einem breiteren Publikum bekannt.