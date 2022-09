«Beverly Hills Cop 4»: Alles, was bisher zur Fortsetzung bekannt ist

Darum geht es in «Beverly Hills Cop: Axel Foley»

Zur Handlung des neuen Films liegen gegenwärtig noch keine gesicherten Informationen vor. Da hauptsächlich in Kalifornien gedreht wird, spielt auch das Sequel selbstverständlich wieder im Ort aus dem Titel. In den Weiten des Internets kursieren allerdings einige unbestätigte Gerüchte zum Plot. Demnach soll Axel Foley nach Beverly Hills zurückkehren, da seine Tochter in Gefahr schwebt. Gemeinsam mit deren Ex-Freund, einem Polizisten, ermittelt Foley dann angeblich gegen gefährliche Kartelle und stösst auf kriminelle Machenschaften, in die sogar die Polizei von Beverly Hills verstrickt ist.