«Beverly Hills Cop»-Star Eddie Murphy wird für Lebenswerk geehrt

Murphy begann seine Karriere als Komiker und wurde Anfang der 1980er–Jahre in den USA als Mitglied der «Saturday Night Live»–Besetzung landesweit bekannt. Wenig später erarbeitete er sich bereits seinen Star–Status. 1982 war er im Film «Nur 48 Stunden» an der Seite von Nick Nolte (84) zu sehen, wenig später neben Dan Aykroyd (73) in «Die Glücksritter». Spätestens mit «Beverly Hills Cop – Ich lös' den Fall auf jeden Fall» wurde er auf der ganzen Welt jedem Filmfan ein Begriff. Heute gilt die Actionkomödie als absoluter Klassiker des Genres, mehrere Fortsetzungen folgten. Zu weiteren grossen Rollen gehören etwa die in «Der Prinz aus Zamunda» von 1988 und die in «Dr. Dolittle» aus dem Jahr 1998.