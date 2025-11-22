«Beverly Hills Cop»-Star Eddie Murphy wird für Lebenswerk geehrt

Das American Film Institute zeichnet den Schauspieler und Komiker Eddie Murphy (64) für sein Lebenswerk aus. Das hat die Organisation am 21. November mitgeteilt. Während einer Gala am 18. April 2025 in Los Angeles soll der Hollywoodstar den AFI Life Achievement Award erhalten.
«Eddie Murphy ist eine amerikanische Ikone»
Das American Film Institute sieht dies als die höchste Ehre, die einem Filmschaffenden für dessen Verdienst in den Vereinigten Staaten zuteilwerden kann. «Eddie Murphy ist eine amerikanische Ikone», wird die Vorsitzende des Verwaltungsrats, Kathleen Kennedy, in einer Mitteilung zitiert. «Als Wegbereiter in den Kunstformen Film, Fernsehen und Stand–up–Comedy kennt seine Vielseitigkeit keine Grenzen. Über fünf Jahrzehnte hinweg hat sein nachhaltiger Einfluss auf unsere Kultur Künstler und Publikum gleichermassen inspiriert, und das AFI ist stolz darauf, ihn mit dem 51. AFI Life Achievement Award zu ehren.»
Murphy begann seine Karriere als Komiker und wurde Anfang der 1980er–Jahre in den USA als Mitglied der «Saturday Night Live»–Besetzung landesweit bekannt. Wenig später erarbeitete er sich bereits seinen Star–Status. 1982 war er im Film «Nur 48 Stunden» an der Seite von Nick Nolte (84) zu sehen, wenig später neben Dan Aykroyd (73) in «Die Glücksritter». Spätestens mit «Beverly Hills Cop – Ich lös' den Fall auf jeden Fall» wurde er auf der ganzen Welt jedem Filmfan ein Begriff. Heute gilt die Actionkomödie als absoluter Klassiker des Genres, mehrere Fortsetzungen folgten. Zu weiteren grossen Rollen gehören etwa die in «Der Prinz aus Zamunda» von 1988 und die in «Dr. Dolittle» aus dem Jahr 1998.