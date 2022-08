«Bewaffnete Polizisten, die sich in den Bäumen verstecken»

Vielmehr befürchten einige, dass die Einschulung von Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4) auf Kosten der «entspannten Atmosphäre» vor Ort gehe. Von «jeder Menge Sicherheitspersonal und bewaffneten Polizisten, die sich in den Bäumen verstecken» ist die Rede, von automatischen Toren sowie Bewachung auf dem Gelände und in den Korridoren. Die Sicherheitsvorkehrungen könnten das 52 Hektar grosse Stück idyllische Landschaft verändern, so die Sorge.