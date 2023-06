Bewaffneter Kapitol-Stürmer in der Nähe des Obama-Hauses festgenommen

Ein bewaffneter Mann wurde am Donnerstag (29. Juni) in der Nähe des Privathauses von Michelle (59) und Barack Obama (61) in Washington, D.C., festgenommen. Das berichtet unter anderem CNN. Demnach handelte es sich um Taylor Taranto, gegen den im Zusammenhang mit dem Angriff auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 ein Haftbefehl vorlag.