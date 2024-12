Bewegende Abschiede 2024: Deutschland trauert um Franz Beckenbauer

Franz Beckenbauer: «Die Lichtgestalt geht auf die letzte Reise»

Beckenbauer, der die deutsche Fussballwelt in den vergangenen Jahrzehnten wie wohl kaum ein anderer geprägt hatte, ist auf der Liste an oberster Stelle vermerkt. Im Stadion hing damals bei der Verabschiedung auch ein Banner, dessen Aufschrift die Gefühlswelt vieler Fans wohl passend zusammenfasste: «Die Lichtgestalt geht auf die letzte Reise – Ruhe in Frieden, Kaiser!».