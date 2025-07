Bewegende Abschiedszeremonie für Ozzy Osbourne in Birmingham geplant

Birmingham bereitet sich auf einen historischen Tag vor: Am Mittwoch nimmt die Stadt Abschied von ihrem wohl berühmtesten Sohn, Ozzy Osbourne (1948–2025). Wie der Stadtrat am Dienstag bekannt gab, wird der Leichenwagen des verstorbenen Black–Sabbath–Frontmanns ab 13 Uhr Ortszeit durch die Strassen der englischen Industriestadt fahren. Geplant sind Zwischenstopps an symbolträchtigen Orten wie der Black–Sabbath–Brücke und der –Bank.