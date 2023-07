Jane Birkin verstarb am 16. Juli im Alter von 76 Jahren. Sie wurde leblos in ihrem Haus in Paris aufgefunden. Schon im Jahr 2018 gab Birkin bekannt, an Leukämie erkrankt zu sein. 2021 erlitt sie einen Schlaganfall und war seitdem pflegebedürftig. Ihre beiden Töchter teilten einige Tage nach dem Tod ihrer Mutter mit, dass Birkin seit Jahren gepflegt wurde und sie sich an ihrem Todestag wünschte, einmal wieder alleine einen Abend in ihrer Wohnung verbringen zu dürfen. Ihr sei es eigentlich wieder besser gegangen und sie habe erst vor Kurzem mit Gehübungen begonnen.