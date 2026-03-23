Bewegender Post von Boris Becker: Patchwork-Familientreffen in Mailand

Frühere und aktuelle Liebe Seite an Seite

Was die Bilder besonders macht: Auch Barbara Becker (59) ist dabei. Die Ex–Ehefrau des einstigen Wimbledon–Champions hat vor gut einem Jahr Miami den Rücken gekehrt. Jetzt lebt sie ebenfalls in Mailand, fast Tür an Tür mit ihrem früheren Ehemann. Mit dabei ist ihr neuer Partner Marcello, ein italienischer Unternehmer. Für Beckers Söhne Noah und Elias bedeutet das eine praktische Lösung: Wer Vater und Mutter besuchen will, kann das künftig mit einer einzigen Reise erledigen.