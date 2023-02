«Beweisvideo» von Britney Spears: «Ich bin am Leben und glücklich»

Die Gerüchte um Britney Spears' (41) Gesundheitszustand reissen auch nach der beendeten Vormundschaft durch ihren Vater nicht ab. Zuletzt nahmen diese derartig bedenkliche Züge an, dass sich die Musikerin nun dazu genötigt sah, ein «Beweisvideo» auf ihrem offiziellen Instagram-Account hochzuladen. Darin spricht Spears direkt in die Kamera, was sie höchst selten tut, und beteuert: «Ich bin am Leben, glücklich und es geht mir gut.»