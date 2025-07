Beyoncé ändert ihre Website für Malcolm-Jamal Warner

Todesursache bestätigt

Laut Beamten aus Costa Rica starb Warner an Erstickung durch Ertrinken. Die Polizei gab an, dass er in der Nähe von Cocles, einem Strand in Limón, Costa Rica, ums Leben gekommen sei, nachdem er von einer starken Strömung erfasst worden war. Er wurde hier am Sonntag, dem 20. Juli, entdeckt. Am heutigen Dienstag wurde die Todesursache offiziell bekannt gegeben: Die Autopsie von Warner bestätigte die erste Vermutung. Sein Tod wurde damit offiziell als Unfalltod eingestuft.