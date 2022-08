Beyoncé ändert nach Kritik Text eines neuen Songs

«Das Wort, nicht absichtlich verletzend genutzt, wird ersetzt werden», habe das Team in einem Statement dem US-Branchenmagazin «Variety» bestätigt. Laut des Berichts hatte es in den sozialen Medien einen Aufschrei gegeben. Der britischen BBC liege ebenfalls eine Bestätigung vor, dass die Textzeile abgeändert werde - auch wenn die Wendung demnach in den USA eine andere Verwendung haben könne als im Vereinigten Königreich, wo sie oftmals abwertend im Zusammenhang mit Menschen genutzt werde, die an einer cerebralen Bewegungsstörung leiden. Ein «Lyric Video» zu dem Song auf dem YouTube-Kanal von Beyoncé wurde bereits auf «privat» gestellt.