Beyoncé bringt nicht nur Blue Ivy, sondern auch Rumi auf die Bühne

Mit einer spektakulären Show hat Beyoncé (43) in Kalifornien den Auftakt ihrer «Cowboy Carter and the Rodeo Chitlin Circuit»–Tour gefeiert. Für besondere Begeisterung im Publikum sorgte allerdings nicht nur der Superstar selbst, sondern vor allem die beiden Töchter der Sängerin. Sowohl Blue Ivy (13), die durch frühere Auftritte an der Seite ihrer Mutter schon Showerfahrung hat, als auch Rumi (7) trugen mit ihrer Anwesenheit auf der Bühne zu einem gelungenen Konzert bei.