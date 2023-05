Beyoncé erinnert sich bei Konzert in Paris an Tina Turner

Für Beyoncé geht es auf ihrer Tour nun zunächst weiter nach London, wo mehrere Auftritte geplant sind. Danach folgen unter anderem auch drei Shows in Deutschland. Laut ihrer Website tritt die Sängerin am 15. Juni in Köln auf, am 21. Juni in Hamburg und am 24. Juni in Frankfurt am Main. Neben weiteren Europa-Stopps stehen zudem noch zahlreiche Konzerte in Nordamerika an.