Beyoncé knackt mit ihrem neuen Album «Cowboy Carter» schon Rekorde

Beyoncé verschickt Blumen und Karten

Beyoncé wiederum hat ihre Wertschätzung für schwarze Künstlerinnen im Country–Genre ausgedrückt. Am Freitag schickte sie Blumen und Karten an K. Michelle (42) und Mickey Guyton (40), um diese für ihre Leistungen zu würdigen. «Danke, dass du mir Türen geöffnet hast, Königin. Strahle weiter. Liebe und Respekt, Beyoncé», schrieb sie etwa an Guyton, wie diese auf Instagram offenbarte. Guyton war die erste schwarze Solokünstlerin, die für ihre Single «Black Like Me» im Jahr 2021 für einen Grammy in einer Country–Kategorie nominiert wurde.