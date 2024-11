Beyoncé tritt an Weihnachten bei NFL-Halbzeitshow auf

Beyoncé (43) tritt beim Weihnachtsspiel der NFL auf! Wie die Sängerin auf ihrem Instagram–Account bekannt gibt, wird sie am 25. Dezember in der Halbzeitshow des Footballspiels der Houston Texans gegen die Baltimore Ravens performen. Welche Songs Beyoncé zum Besten geben wird, ist bislang nicht bekannt. Jedoch bietet der Post bereits einen kleinen Vorgeschmack: In dem Video posiert Beyoncé mit einem Football in der Hand auf einem mit Rosen geschmückten Oldtimer – im Hintergrund läuft eine Acapella–Version ihres Songs «Ameriican Requiem».