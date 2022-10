Beyoncé und Right Said Fred streiten sich über Song-Sample

Das lässt sich Beyoncé (41) nicht gefallen. Vor wenigen Tagen gaben die Musiker-Brüder Fred and Richard Fairbrass (69) von Right Said Fred der «Sun» ein Interview, in dem sie der Musikerin unterstellten, ihren Hit-Song «I'm Too Sexy» ohne Erlaubnis als Sample verwendet zu haben. Der Track ist in Beyoncés Song «Alien Superstar» von ihrem neuesten Album «Renaissance» zu hören. Sprecher der Sängerin stellten nun ihre Sicht der Dinge dar.